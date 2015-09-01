Москаль заборонив експорт лісу із Закарпаття

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль своїми розпорядженнями заборонив експорт з області необробленого лісу-кругляка та змінив умови його продажу на внутрішньому ринку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, 28 серпня Москаль підписав розпорядження «Про тимчасове припинення видачі сертифікатів про походження матеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій у частині експорту лісоматеріалів необроблених».

Цим розпорядженням Закарпатському обласному управлінню лісового та мисливського господарства запропоновано припинити видачу вказаних сертифікатів лісогосподарським підприємствам. На підставі розпорядження голови ОДА обласне управління лісового та мисливського господарства видало наказ про заборону видачі сертифікатів для експорту необроблених лісоматеріалів. Наказ не стосується державних лісгоспів, які отримали передоплату за поставку необроблених лісоматеріалів ще до підписання розпорядження голови ОДА.

Інше розпорядження – «Про вдосконалення механізму продажу необробленої деревини на території Закарпатської області» – Москаль підписав 31 серпня. Цим документом пропонується Товарній біржі «Закарпатський лісовий ринок» допускати до участі в аукціоні з продажу необробленої деревини тільки тих субʼєктів господарської діяльності, які займаються переробкою деревини, що підтверджується дозволами на експлуатацію та застосування машин, механізмів, устаткування.

Як уточнили у прес-службі Закарпатської ОДА, 1 листопада 2015 року набуває чинності ухвалений Верховною Радою України закон про заборону експорту на 10 років необроблених лісоматеріалів. «Однак поки закон не набрав чинності, в області почалася масова вирубка лісу й вивезення його за кордон. Для припинення вакханалії з лісовими ресурсами Закарпаття й було підписано відповідне розпорядження голови ОДА», - уточнили у прес-службі.