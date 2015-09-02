Київ, Брюссель і Москва 7 вересня говоритимуть про зону вільної торгівлі України з ЄС

Тристоронні переговори України, Євросоюзу і Росії про імплементацію економічної частини Угоди про асоціацію з 1 січня 2016 року відбудуться 7 вересня в Брюсселі, повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці у Twitter.

«Готуємося до тристоронніх переговорів ЄС-Україна-РФ щодо торговельної частини угоди про асоціацію з ЄС у Брюсселі 7.09», - написала вона.

Також Микольська зазначила, що Україна продовжує шукати нових торговельних партнерів у зв'язку з втратою російського ринку збуту.

«При цьому шукаємо компенсаторів через можливе закриття ринку РФ для українського експорту через збільшення експорту до ЄС», - підкреслила торгпред.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко впевнений, що Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом найближчим часом запрацює у повному обсязі.

Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну (про створення зони вільної торгівлі) - наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

У тому ж році Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Також документ мають ратифікувати всі країни - члени ЄС. Україна очікує завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне працювати з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень Угоди до 31 грудня 2015 року.