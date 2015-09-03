Миколаїв відремонтує флагман ВМС України "Гетьман Сагайдачний" та інші кораблі

Державне підприємство "Суднобудівний завод імені 61 комунара" (Миколаїв), що входить в концерн "Укроборонпром", відремонтує фрегат "Гетьман Сагайдачний", корабель морської охорони "Григорій Куроп'ятников" і ракетний катер "Прилуки".

Як повідомила УНІАН прес-служба підприємства, 2 вересня на заводі відбулася планова нарада, на якому була озвучена ця інформація.

Ремонтні роботи завод проведе для ДК "Укроборонпром", ВМС ЗС України та Прикордонної служби України.

Інших подробиць підприємство не розголошує.

Крім того, на заводі зазначають, що в серпні було вирішено питання щодо часткового погашення заводом боргів по податках, а також досягнута домовленість про незастосування штрафних санкцій між "Укроборонпром" та ДП "Суднобудівний завод ім. 61 комунара".

В задачах на вересень були окреслені найбільш важливі напрямки виробництва: програма по бронетехніці, закінчення ремонту корабля "Сватове", ремонт основних фондів підприємства (підготовка до осінньо-зимового періода).

"Також проводиться активна робота зі створення власної когенераційної установки (спільне виробництво електроенергії і тепла з подачею місту) та вирішення тим самим питання енергетичної безпеки заводу, в тому числі і в осінньо-зимовий період", - зазначає підприємство.

Читайте такожЧисельність ВМС до 2020 року збільшиться на 30 бойових кораблів

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив невідкладно розробити проект з модернізації флагмана українського флоту фрегата "Гетьман Сагайдачний".

За словами Яценюка, цього року має бути підготовлений проект і наступного року в державному оборонному замовленні мають бути передбачені кошти на модернізацію.

Довідка УНІАН. Флагман ВМС України фрегат "Гетьман Сагайдачний" названий на честь гетьмана Петра Кононовича Конашевича-Сагайдачного. Закладався 1990 році як сторожовий корабель. Введений в експлуатацію в 1993 році.