"Укроборонпром" та польська компанія створять спільне підприємство

Про це йдеться в Меморандумі, який сторони підписали в рамках участі української делегації у Міжнародній виставці «MSPO-2015», що проходить у польському місті Кєльце, повідомляється на сайті «Укроборонпрому».

«Україна взяла курс на вступ до структур колективної безпеки НАТО. Польща є гідним партнером в цьому напрямку нашого розвитку. Об'єднання виробничого та наукового потенціалу «Укроборонпрому» і «Любави» дозволить підвищити якість вітчизняної продукції, а також буде посилювати співпрацю між двома країнами», - заявив Генеральний директор Концерну Роман Романов.

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За його слів, співпраця з польською компанією «Любава» дозволить створити перше в Україні державне підприємство спільно із західними партнерами. На вітчизняних виробничих потужностях розмістять сучасні технології, обладнання та нададуть усі необхідні початкові матеріали. «Українські інвестиції в цей проект – нові робочі місця», додав очільник «Укроборонпрому».

Зі свого боку, Генеральний директор «Любави» Марчін Кубіца зазначив, що компанія має величезний досвід в передачі своїх технологій. «Наша мета – створити спільне підприємство, яке буде працювати саме в Україні, продукція якого буде працювати як для українського ринку, так і для світової арени».

Напередодні, делегація «Укроборонпрому» відвідала усі виробничі майданчики «Любави» в Польщі, вивчила ринки збуту та отримала відгуки від сьогоднішніх замовників її продукції.

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«Ми впевненні, що країна отримає якісний продукт від такої співпраці», - прокоментував підписання Меморандуму про спільне підприємство Заступник генерального директора з розвитку ДК «Укроборонпром» Артур Херувімов.

Раніше УНІАН повідомляв, що державний концерн "Укроборонпром" має намір залучити до складу керівництва компанії іноземного топ-менеджера з метою прискорення переходу українського оборонно-промислового комплексу на стандарти НАТО.