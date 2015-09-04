Міноборони витратило на озброєння більше 3 мільярдів гривень

Міністерство оборони України в 2015 році витратило понад 3 мільярдів гривень на продукцію оборонного призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказала прес-секретар Міністерства оборони України, полковник Вікторія Кушнір.

Вона розповіла, що ефективне виконання державного оборонного замовлення на українських підприємствах, установах та організаціях забезпечують військові представництва Міноборони.

"У 2015 році вони проконтролювали якість ремонту та виробництва і прийняли для Міністерства оборони України продукцію оборонного призначення на загальну суму близько 3 мільярдів 700 мільйонів гривень, а для інших силових структур на суму 2 мільярди 784 мільйони гривень", - зазначила Кушнір.

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Також вона повідомила, що за надання цих послуг до спеціального фонду Міноборони зараховано 11 мільйонів 364,5 тисячі гривень.