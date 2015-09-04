"Укроборонпром" змінив керівників двох підконтрольних підприємств

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, оголосив результати публічного конкурсного відбору на посади керівників науково-дослідного підприємства "Конекс" і Південного виробничо-технічного підприємства, що входять до складу концерну.

Згідно з повідомленням прес-служби концерну, начальником науково-дослідного підприємства "Конекс" призначений Леонід Варіченко, а Південне виробничо-технічне підприємство очолив Олександр Черевко.

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, оголосив результати публічного конкурсного відбору на посади керівників науково-дослідного підприємства "Конекс" і Південного виробничо-технічного підприємства, що входять до складу концерну.

Додаткову інформацію про новопризначених керівників концерн не надав.

Також повідомляється, що за результатами відбору на посаду директора Заводу ім. Малишева, виробника танків "Оплот" і "Булат", комісія "Укроборонпрому" не визначила переможця та прийняла рішення про повторне проведення конкурсу.

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Як повідомляв УНІАН, з початку 2015 року "Укроборонпром" оголосив про проведення понад 60 конкурсних відборів на посади директорів підприємств, які входять до складу концерну.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений 2010 року з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.