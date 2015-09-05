"Укроборонпром" досяг рекорду у виробництві гармат

Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки», який входить до складу держконцерну «Укроборонпром», збільшив виробництво 30-мм автоматичних гармат для легкої бронетехніки до 35 одиниць на місяць, тоді як раніше потужності підприємства досягали лише 14 одиниць гармат на місяць, повідомила прес-служба концерну.

«Рекордні 35 одиниць гармат ЗТМ1 і ЗТМ2 за місяць - такий результат роботи державного підприємства «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки», який входить до складу ДК «Укроборонпром». Крім того, завод відвантажив комплектуючі ЗІП до гармати ЗТМ2 у кількості 100 комплектів і більш як 30 тисяч ланок для автоматичних гармат», - йдеться в повідомленні.

Як відзначили представники концерну, ці показники є абсолютним виробничим рекордом підприємства за всю історію його існування.

Всі гармати було відправлено на інші підприємства концерну для встановлення на бронетехніку.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році «Укроборонпром» планує випустити 40 танків «Оплот», а в 2016 році вийти на рівень виробництва 100-120 одиниць на рік. Також поточного року концерн планує випустити 150 машин «Дозор-Б», модернізувати БМП-1 і поставити на озброєння Збройних сил України нову бойову машину піхоти на базі танка Т-64. З початку року «Укроборонпром» передав військовим 797 одиниць військової техніки.

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Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більш як сто підприємств ОПК України.