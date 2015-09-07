У Путіна хочуть ще 10 років ввозити свої товари до України за старими правилами

Про це в інтерв'ю «Российской газете» сказав міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв перед тристоронніми міністерськими консультаціями з імплементації угоди про асоціацію України і ЄС.

Зокрема, Улюкаєв, говорячи про потенційні ризики для РФ, зазначив, що в сфері техрегулювання та стандартизації, це неможливість продовження існуючої практики взаємного з Україною визнання сертифікатів, що призведе до нових бар'єрів.

За його словами, потрібна буде пересертифікація російської продукції, що експортується до України, а це тривалі і дорогі процедури. Необхідність переоснащення виробництв призведе до додаткових витрат на проведення лабораторних випробувань і отримання нових сертифікатів відповідності, додав він.

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Улюкаєв вважає, що також будуть порушені налагоджені коопераційні зв'язки через значні відмінності існуючих технічних регламентів Росії і Митного союзу і регламентів ЄС. Призупинення поставок на період отримання нових сертифікатів може згодом не дозволити російським компаніям повернутися на колишній рівень взаємної торгівлі. Таким чином, галузям російської промисловості буде завдано значної шкоди, вважає він.

«Для мінімізації цих ризиків ми й запропонували партнерам зберегти до 2025 року застосування на території України чинних актів у цих галузях поряд з актами, які імплементуються Україною в рамках угоди про асоціацію з ЄС», - наголосив Улюкаєв.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Брюсселі пройдуть тристоронні переговори України, Євросоюзу та Росії про імплементацію економічної частини Угоди про асоціацію з 1 січня 2016 року.

Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну (про створення зони вільної торгівлі) - наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Того ж року Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Також документ мають ратифікувати всі країни - члени ЄС. Україна очікує завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацює з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відтермінування запровадження положень Угоди до 31 грудня 2015 року.