Opel і Chevrolet підуть з Росії достроково

Запаси дилерів нижче рівня місячних продажів, а у виробника машини на складі майже закінчилися.

Про це повідомляє РБК з посиланням на трьох дилерів цих марок.

За даними джерел, в даний час на складі є близько 6 тис. автомобілів Opel та Chevrolet, при цьому на початку вересня в складських приміщеннях знаходилося близько 5 тис. машин.

За оцінками президента ГК «Фаворит Моторс» Володимира Попова, кількість машин на складах відповідає приблизно рівню місячних продажів. Основний обсяг автомобілів перебуває в розпорядженні регіональних дилерів, в Москві і Санкт-Петербурзі такі популярні моделі, як Chevrolet Cruze і Aveo, Opel Mokka і Astra обчислюються одиницями.

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Представник Chevrolet підтвердив, що на складах знаходяться невеликі запаси, але точну кількість уточнювати відмовився.