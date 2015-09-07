Держпідприємство "Антонов" підписало контракти на виробництво 43 літаків

Державне підприємство "Антонов", яке є єдиним в Україні виробником літаків і входить до складу держконцерну "Укроборонпром", підписало контракти на виробництво 43 літаків, повідомив журналістам генеральний директор держконцерну Роман Романов.

"На сьогоднішній день я можу вам сказати, що ми говоримо про 43 літаках для наших можливих партнерів, за винятком тих контрактів, які були укладені раніше, зокрема з Саудівською Аравією", - повідомив Романов.

При цьому він не розкрив журналістам деталей контрактів, а також те, з якими країнами вони підписані, аргументуючи це договором про нерозголошення комерційних деталей.

"Мова йде про ці 43 літаки мінімально і про три країни-споживачі", - уточнив Романов.

Разом з тим, за його словами, згідно з умовами контракту, "Антонов" отримав замовлення на виробництво літаків Ан-178, Ан-158, Ан-74.

У свою чергу присутній на заході президент "Антонова" Михайло Гвоздьов зазначив, що зараз держпідприємство "Антонов" готове виробляти близько 24 літаків на рік, що дозволить виконати ці контракти протягом декількох років.

Гвоздьов також повідомив, що після його призначення директором "Антонова" підприємство реалізувало чотири літаки - три Ан-178 і один Ан-158.

Він також зазначив, що "Антонов" проводить активну роботу щодо заміни російських комплектуючих у своїх літаках.

"Раніше було 50%. Зараз щодня ця частка зменшується. Приблизно на 10% ми зменшили кількість російських деталей", - повідомив Гвоздьов.

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Як повідомляв УНІАН, "Антонов" у I кварталі 2015 року збільшив чистий прибуток майже ув 8 разів - до 330 мільйонів гривень, а за підсумками 2014 року незначною мірою збільшив чистий прибуток порівняно з 2013 роком до 39,3 мільйона гривень.

Наприкінці березня 2015 року Кабмін передав держпідприємство "Антонов" до складу концерну "Укроборонпром". Пізніше, в червні, виконуючим обов'язки президента підприємства було призначено Михайла Гвоздьова.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

Державний концерн "Укроборонпром" створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.