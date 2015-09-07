"Антонов" запустив виробництво нового багатоцільового транспортного літака Ан-132 (фото)

Державне підприємство "Антонов", яке є єдиним в Україні виробником літаків і входить до складу держконцерну "Укроборонпром", почало виробництво нового легкого багатоцільового транспортного літака Ан-132 у співробітництві з Саудівською Аравією.

Як повідомив журналістам у ході презентації на заводі президент "Антонова" Михайло Гвоздьов, перший дослідний зразок нового літака буде готовий до кінця 2016 року.

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"На кінець 2016 року плануємо передати на льотні випробування. Це вже буде перший дослідний зразок", - повідомив Гвоздьов і додав, що, згідно з домовленостями, планується виробництво 100 літаків.

При цьому, як зазначив директор програми по літаку Ан-132 Олександр Хохлов, сторони поки що не уточнили умов виробництва літаків.

"Буде розглянуто схему коопераційного виробництва. Можливо, перші машини складатимуться в нас, а фарбуватимуться в Саудівській Аравії. Можливо, вони захочуть налагодити великоагрегатне складання і поставлять за мету отримати на своїй території повноцінне виробництво", - сказав Хохлов.

Він також повідомив, що для реалізації проекту будуть залучені провідні авіаційні компанії, зокрема Pratt & Whitney Canada, General Electric, Honeywell, Liebherr та Hamilton Sundstrand.

Як повідомляв УНІАН, проект літака Ан-132 був розроблений у квітні поточного року, а в червні керівництво концерну представило проект на авіавиставці Le Bourget-2015.

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У червні керівництво держпідприємства «Антонов» також повідомило, що підписало угоду про участь в проектуванні і будівництві авіаційного заводу в Саудівській Аравії, на якому заплановане серійне виробництво Ан-132.

За оцінками підприємства, потреба ринку в літаках типу Ан-132 на найближчі 20 років становить близько 900 одиниць.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найвідоміших розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.