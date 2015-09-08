Російський оборонний концерн подав позов проти санкцій Євросоюзу

Про це йдеться в офіційному журналі Європейського Союзу, пише «Європейська правда».

У своєму позові компанія "Алмаз-Антей" вимагає скасувати рішення від 13 березня про внесення її в санкційний список ЄС у зв'язку з подіями в Україні. "Алмаз-Антей" подав позов ще 19 травня, але опублікований він був тільки 7 вересня.

Концерн "Алмаз-Антей" об'єднує близько 50 підприємств з розробки та виробництва засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

Компанія є виробником ЗРК "Бук", з якого, згідно з декількома незалежними журналістськими розслідуваннями та експертизи, 17 липня 2014 року проросійські бойовики з окупованої території збили цивільний лайнер Boeing 777, що виконував рейс MH17 за маршрутом Амстердам - Куала-Лумпур.

Як повідомлялося, гендиректор МІА "Росія сьогодні", головний пропагандист Кремля Дмитро Кисельов подав позов до Ради ЄС через внесення його в чорний список.