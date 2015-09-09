Німеччина профінансує дослідження безпеки шахт на Донбасі - Сайдік

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив спецпредставник ОБСЄ у контактній групі Мартін Сайдік після засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Як зазначив представник ОБСЄ, за підсумками засідання робочої підгрупи з економічних питань "була досягнута принципова згода стосовно проведення дослідження стану шахт в конфліктних регіонах. Це дослідження теж фінансуватиметься Німеччиною".

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Окрім того, він зазначив, що представники контактної групи вітають дотримання режиму припинення вогню на Донбасі з кінця серпня 2015 року. "Тристороння контактна група очікує, що ця позитивна тенденція надасть можливість здійснити прогрес у вирішенні питань, які обговорюються у контактній групі", - заявив Сайдік.

Як повідомляв УНІАН, Мартін Сайдік після засідання тристоронньої контактної групи в Мінську заявив, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі проведе наступне засідання в Мінську 22 вересня.