Boeing купуватиме українські двигуни та ракетоносії - ЗМІ

Такої угоди сторони досягли в Вашингтоні, повідомляє ТСН.ua

За словами керівника Державного космічного агентства України Любомира Сабодаша, однією з умов американської сторони є відсутність співпраці України з країнами, що перебувають під американськими санкціями.

США зараз купують російські двигуни. КБ "Південне" постачатиме ракетоносії для запуску ракет "Зеніт" та "Антарес".

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Меморандум про співпрацю Boeing та ДКАУ має бути підписаний до кінця жовтня - початку листопада цього року, до візиту делегації НАСА в Україну.

"Boeing бачить нас своїм партнером. Компанію цікавить продовження співпраці з Україною в напрямку "Морського старту". Також цікавить проект, який ми запропонували щодо створення нового сателіту, який би допоміг Україні реалізувати телекомунікаційні завдання", - сказав Сабодаш.

Раніше УНІАН повідомляв, що держпідприємство "Антонов" розпочало будівництво нового багатоцільового літака Ан-132 у співробітництві з Саудівською Аравією. Як повідомив президент "Антонова" Михайло Гвоздьов, перший дослідний зразок нового літака буде готовий до кінця 2016 року.