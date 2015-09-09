Україна скоротила виручку від експорту чорних металів та залізнорудної сировини на 40%

Україна в січні-серпні 2015 року скоротила валютну виручку від експорту чорних металів на 40,1% порівняно з аналогічним періодом 2014 року - до 5,715 млрд дол. з 9,551 млрд дол., при цьому їх частка в експорті країни становить 23%, повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з повідомленням, експорт металовиробів у січні-серпні скоротився майже вдвічі - до 638 млн дол. і становить 2,6% в загальному експорті країни.

У серпні було експортовано чорних металів на 562,5 млн дол., металовиробів - на 63 млн дол.

У той же час, імпорт чорних металів за 8 місяців 2015 року в грошовому вираженні скоротився в порівнянні з 8 місяцями 2014 року в 1,9 рази - до 455,4 млн дол., металовиробів – в 1,8 рази, до 315,5 млн дол.

Зазначається, що гірничо-металургійні підприємства України в січні-серпні 2015 року в умовах значного падіння цін на залізорудну сировину (ЗРС) в світі скоротили виручку від експорту цієї продукції на 37,9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 1,471 млрд дол. з 2,370 млрд дол.

Згідно зі статистикою, за 8 місяців було експортовано 30,266 млн тонн ЗРС (на 16,2% більше, ніж за 8 місяців 2014 року), частка якого в загальному обсязі валютної виручки від експорту склав 5,93%.

Основними покупцями українського ЗРС були Китай – 46,6% виручки, Чехія – 9,9%, Польща – 10,4%.

Також повідомляється, що в січні-серпні імпорт ЗРС в натуральному вираженні знизився на 31,8% - до 1,5 млн тонн, а в грошовому у 2,6 рази - до 73 млн дол. При цьому всі залізорудну сировину імпортувалося з Росії.

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Як повідомляв УНІАН, українські металургійні комбінати в 2014 році скоротили виручку від експорту чорних металів на 9,7% - до 12,929 млрд дол., металовиробів – на 34,1% - до 1,707 млрд дол.

За підсумками 2014 року в Україні виробництво металопрокату скоротилося на 18% порівняно з 2013 роком - до 23,8 млн тонн, сталі – на 17%, до 27,2 млн тонн, чавуну – на 15%, до 24,8 млн тонн.

Крім того, за 2014 рік метпідприємствам було поставлено 31,6 млн тонн української залізорудної сировини - на 16% менше, ніж за 2013 рік. Експортні поставки залізорудної сировини в 2014 році зросли на 9% порівняно з 2013 роком - до 41,2 млн тонн. Обсяг імпорту ЗРС на метпідприємства України за минулий рік скоротився на 8% - до 2,7 млн тонн.