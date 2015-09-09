Ахметов подав заявку в АМКУ - хоче купити у росіян Дніпродзержинський коксохім

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест», що входить до групи СКМ Ріната Ахметова, подала заявку в Антимонопольний комітет України про дозвіл на придбання одного з провідних коксохімічних підприємств України «Дніпродзержинський коксохімічний завод», яке контролює російська гірничо-металургійна група «Євраз».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-туру на Північний гірничо-збагачувальний комбінат повідомив журналістам генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков.

«У нас є інтерес до цього підприємства, тому ми звернулися з відповідною заявкою в Антимонопольний комітет України, а також Сербії на придбання цього підприємства. Поки відповіді з АМКУ ми не отримали. Сьогодні Дніпродзержинський коксохімзавод нам не належить», - заявив Риженков.

Читайте такожУкраїнський завод російського Evraz перейшов під контроль Ахметова - ЗМІ

За його словами, «у підприємств компанії «Метінвест» у зв'язку з подіями на сході України виникли проблеми із забезпеченням коксом".

«Знаємо, що періодично відбувається з Авдіївським коксохімом, Донецьким і Єнакіївським підприємствами. Варіантів доставки коксу на наше підприємство є кілька. Це Китай — звідки ми доставляли кокс минулого року, і з Росії. Враховуючи те, що Дніпродзержинський коксохімзавод виробляє продукцію, яка не потрібна самому «Євразу», ми зараз практично весь обсяг продукції цього підприємства викуповуємо для «Метінвесту», - заявив Риженков. Він також повідомив, що мова йде про більш ніж 400 тис. тонн коксу.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року Комісія із захисту конкуренції Республіки Сербія надала дозвіл гірничо-металургійній групі компаній «Метінвест» придбати «Дніпродзержинський коксохімічний завод», який контролює російська гірничо-металургійна група «Євраз». «Метінвесту» дозволено придбати 94,55% акцій підприємства.

Довідка УНІАН. «Євраз Дніпродзержинський КХЗ» спеціалізується на виробництві коксу, смоли сульфату амонію і продуктів переробки.

«Євраз» придбав «Дніпродзержинський КХЗ» в кінці 2007 року.

"Євраз Груп" є вертикально інтегрованою металургійною і гірничодобувною компанією, а також виробником ванадію з активами в Росії, Україні, США, Канаді, Чехії, Італії і Південній Африці.

«Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.