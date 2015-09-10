Roshen підтвердив, що будуватиме фабрику в Борисполі – візьмуть землю в суборенду

11:50, 10 вересня 2015
Промисловість
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Кондитерська корпорація Roshen, що належить президентові України Петру Порошенку, має намір побудувати бісквітну фабрику в місті Бориспіль під Києвом.

REUTERS

Згідно з повідомленням прес-служби компанії, в липні цього року Roshen звернулася до міської адміністрації Борисполя з проханням поінформувати про наявність відповідних ділянок. Місцева влада міста запропонували корпорації ділянку для будівництва площею 19 гектарів, яка складається з 5 окремих частин, що перебувають в оренді юридичних осіб з 2006-2007 років. Roshen має намір оформити право власності на запропоновану ділянку.

«У разі отримання земельної ділянки в суборенду на загальних умовах та позитивних висновків техніко-економічного обґрунтування корпорація Roshen має намір пройти прозору процедуру оформлення права власності на відповідну земельну ділянку відповідно до законодавства України», - йдеться в повідомленні.

У компанії підкреслили, що жоден з нинішніх орендарів не використовує свої ділянки за призначенням.

«Варто зазначити, що жоден з орендарів цих 5 земельних ділянок за такий тривалий період часу не використав надану йому земельну ділянку за цільовим призначенням. Більш того, один з них не платив оренду», - йдеться в повідомленні. 

Перед початком проектування і будівництва корпорація ще має оцінити земельні ресурси на технічну можливість забудови і відсутність несподіваних перешкод, які можуть бути виявлені лише при розробці техніко-економічного обґрунтування. 

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" повідомили, що Бориспільська міська рада 8 вересня погодила виділення землі під нову фабрику за схемою, яка дозволить уникнути проведення земельного аукціону, як того вимагає Земельний кодекс.

Як повідомляв УНІАН, корпорація Roshen – один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу Roshen входять українські фабрики у Києві, Вінниці та Кременчуці; два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.

Раніше Порошенко зазначав, що готовий продати свою кондитерську компанію, однак продаж, за словами президента, може відбутися лише тоді, коли в Україну прийдуть інвестори. Продажем Roshen за ініціативою президента займається інвесткомпанія Rothschild, у діяльність якої Порошенко не втручається.

Відповідно до чинної Конституції України, президент не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

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