У Держкосмосі спростували повідомлення про підписання контракту на постачання двигунів для Boeing

"Глава космічного агентства повернувся з відрядження. Поки точно відомо, що ніяких контрактів під час цьому зустрічі підписано не було. Інших подробиць поки не відомо. Був підписаний тільки меморандум про порозуміння", - прокоментували в агентстві інформацію в українських ЗМІ інформацію про підписання контрактів на постачання Boeing двигунів і ракетоносіїв українського виробництва.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державного космічного агентства України (ДКАУ).

При цьому, в агентстві відзначили, що переговори про співпрацю з американськими компаніями ведуться вже не перший рік.

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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня 2015 року відбувся візит української делегації в США ДКАУ. Під час візиту українська сторона провела переговори з представниками провідних компаній космічної промисловості США, зокрема "Orbital ATK" і "Boeing".

Пізніше в українських ЗМІ з'явилася інформація, що компанія Boeing буде закуповувати двигуни та ракетоносії в українських підприємств КБ "Південне" та "Південмаш".