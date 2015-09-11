У Міноборони РФ розповіли про долю "віджатого" у Порошенка судноремонтного заводу у Криму

Про це повідомляє РІА "Новости" гендиректор "Звездочки" Микола Калістратов.

"Дійсно, Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе став нашою філією. Він буде спеціалізуватися на обробці деревини, ограновування алмазів і, якщо будуть замовлення від Міноборони, судноремонті", - сказав Калістратов.

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Як заявив головний військовий радник Міноборони РФ адмірал Іван Васильєв, Севастопольський судноремонтний завод зможе ремонтувати кораблі ВМФ Росії другого і третього рангів.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними російського реєстру, українське підприємство зареєстрували як власність Росії 19 березня 2015 року під назвою Державне унітарне підприємство «Севастопольський морський завод»

В Україні діяльність підприємства, яке займається кораблебудуванням і ремонтом вже наявних судів, юридично не припинена. За офіційними даними SMIDA, 89% акцій товариства належить ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», власником якого є Петро Порошенко.

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В управлінській компанії Петра Порошенка «Прайм Ессетс Кепітал» підтвердили, що завод «влада» Криму відібрала, а не купила.

Восени минулого року лідер "окупаційної влади" у Севастополі Сергій Міняйло заявляв, що український президент виставив судноремонтний завод на продаж.