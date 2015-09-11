Яресько: якщо Росія вирішить помститися Україні за вільну торгівлю з ЄС, ми з цим впораємося

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр фінансів України Наталія Яресько на 12-му форумі YES у Києві.

Міністр нагадала, що зона вільної торгівлі з ЄС буде запроваджена з 1 січня, і припустила, що наша країна ще не повністю готова до цього, але водночас наголосила, що відтермінування не дасть можливості краще підготуватися.

«Це відкриває для України кращі можливості, зокрема, для залучення прагматичних китайських інвесторів, і Україна стане найпотужнішою базою для виробництва експорту до Європейського Союзу», - сказала Яресько.

Вона також наголосила, що зустрічні санкції Росії не зупинять Україну на цьому шляху. «Якщо російський уряд вирішить помститися за це, ми з цим впораємося. Ми пережили війну, переживемо і це», - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко заявив, що угода про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом набуде чинності, як і планувалося, з 1 січня 2016 року, незважаючи на всі спроби Російської Федерації перешкодити цьому процесу.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. При цьому Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів.

Російська сторона неодноразово заявляла, що в разі набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі, вона буде змушена накласти ембарго на імпорт української продукції.

На початку вересня в Брюсселі відбулися тристоронні консультації на міністерському рівні між Україною, Росією та Європейською комісією щодо усунення можливих негативних наслідків реалізації Угоди про зону вільної торгівлі. Проте, як стверджував міністр закордонних справ України Павло Клімкін, переговори пройшли "безрезультатно". За його словами, єдиною домовленістю, яка стала результатом зустрічі, є продовження експертних консультацій і "загальне бажання розробити практичні рекомендації у контексті можливого зміцнення практичної співпраці" у трьох сферах: митного адміністрування, технічних бар'єрів у торгівлі, фітосанітарних бар'єрів.

У цьому зв'язку він підкреслив, що позиція України та ЄС залишається незмінною: зона вільної торгівлі працюватиме з 1 січня 2016 року.