У Львові запускають серійне виробництво бронемашин "Дозор-Б"

Як повідомили УНІАН у Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони (м. Львів), 11 вересня на Львівському бронетанковому заводі, який входить до складу державного концерну «Укроборонпром», відкрито новий цех із виготовлення тактичних бойових колісних машин, зокрема бронемашин «Дозор-Б». Цех оснащений сучасним зварювальним обладнанням.

Зараз на складальній лінії цеху перебуває 5 бронемашин „Дозор-Б”, ще 2 повністю готові, а 2 бронеавтомобілі «Дозор-Б» перебувають на одному із військових полігонів, де проходять випробування.

Начальник цеху Євген Лозинський зазначив, що через три місяці підприємство планує перейти на повну виробничу потужність, яка дозволить випускати до 50 бронемашин на місяць.

Читайте також"Укроборонпром" досяг рекорду у виробництві гармат

За словами керівника цеху, зараз виробництво однієї машини триває близько 600 робочих годин. Найближчим часом лінія поповниться сучасними роботизованими верстатами, що дозволить прискорити темпи виробництва.

Для виготовлення бронемашин використовуються іноземні двигуни та гума на колеса, решта комплектації – вітчизняні.