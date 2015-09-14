Україна подовжила розслідування щодо імпорту російських автомобілів

Україна подовжила ще на два місяці антисубсидиційне розслідування щодо імпорту автомобілів з Російської Федерації, розпочате у вересні 2014 року. Згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, опублікованим в офіційній пресі, загальна тривалість розслідування складе 14 місяців.

Читайте такожУкраїна скасовує спецмита на імпорт автомобілів«Міжвідомча комісія 3 вересня розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріали про хід проведення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів, походженням з Російської Федерації, розпочатого 15 вересня 2014 року, - йдеться в повідомленні. – За результатами обговорення комісія прийняла рішення подовжити термін проведення розслідування до 14 місяців».

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2014 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України розпочала розслідування імпорту в Україну легкових автомобілів з Російської Федерації за скаргою Асоціації автовиробників України «Укравтопрому», а також на основі звіту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати проведення антисубсидиційної процедури імпорту в Україну легкових авто з Росії.

У скарзі зазначалося, що російські виробники легкових авто користувалися окремими пільгами від субсидій, які надаються державними органами Російської Федерації для виробництва, продажу, переробки, транспортування та/або експорту легкових авто, зокрема в рамках виконання програми "Автомобільна промисловість" і "Розвиток промисловості та підвищення її конкурентоспроможності" державної програми РФ.

Імпорт в Україну легкових автомобілів російського походження здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що могло завдати шкоди національному товаровиробнику. Зокрема, рівень цін, за якими здійснювався імпорт, значною мірою перешкоджав можливому збільшенню цін на легкові автомобілі національного товаровиробника, яке б в іншому разі мало б місце, йдеться у скарзі "Укравтопрому".