Канада ввела мита на російську сталь

Канада ввела антидемпінгові мита на груболистову сталь із Росії та Індії в спробі захистити своїх виробників від конкурентів з країн, в яких сильно ослабла валюта, свідчать дані Управління прикордонних служб Канади.

Скаргу подав канадський виробник товстолистової сталі Essar Algoma. Толстолистову сталь в Канаді також виробляє і Євраз, який контролює бізнесмен Роман Абрамович разом із партнерами, повідомляє Рейтер.

Тимчасові мита введені щодо гарячекатаної товстолистової вуглецевої сталі і високоміцної низьколегованої товстолистової сталі. Така сталь використовується в основному для виробництва великих сталевих конструкцій - від залізничних вагонів до мостів і кораблів.

"Згадані товари захопили частку ринку на шкоду канадській промисловості за рахунок агресивного заниження ціни в порівнянні з цінами канадських виробників", - йдеться у поданій прикордонникам скарзі.

Канада ввела мито у розмірі 239,4% на груболистову сталь із Росії, але для Сєвєрсталі мито становитиме лише 50,9%, свідчать дані Управління прикордонних служб Канади.

Розмір демпінгової маржі для Сєвєрсталі Канада оцінила у 32%, тоді як для інших російських виробників - 220,5%.

Щодо індійських виробників Канада ввела мито у розмірі 240,8%.

Остаточне рішення за підсумками розслідування Канада має прийнти на початку наступного року.

Мита поширюються на продукцію, що пройшла канадську митницю після 8 вересня.