Українські металурги збільшили збитки до 14,3 мільярда гривень

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром».

«Фінансовий результат від операційної діяльності становив 8,7 млрд грн проти 4,6 млрд грн за 7 місяців 2014 року, але через втрати від курсової різниці (при переоцінці валютних позикових коштів та відсотків за ними) отримано від'ємний фінансовий результат до оподаткування», - йдеться в повідомленні.

За даними об'єднання, чистий дохід (виручка) від реалізації металургійної продукції за вказаний період збільшився на 15,1%, або на 15,4 млрд грн порівняно з 7 місяцями 2014 року, становивши 117,4 млрд грн.

«Металургпром» також повідомляє, що порівняно з аналогічним періодом 2014 року відбулося значне зростання цін (у гривневому еквіваленті) на основні сировинні ресурси: залізну руду – на 46%, окатиші – на 16%, вапняки – на 72%, вогнетриви – на 59-108% за різними позиціями. Вартість феросплавів зросла на 80-123%, коксу – на 119%, брухту – на 48%, природного газу – на 67%, електроенергії – на 37%.

«При цьому експортні ціни на основні види металопродукції українських виробників знизилися в середньому на 23% в доларовому еквіваленті, а у гривневому еквіваленті – підвищилися в середньому на 58%», - йдеться в повідомленні «Металургпрому».

За 7 місяців метпідприємствам відшкодовано 9,8 млрд грн заборгованості з ПДВ. У той же час, станом на 1 серпня, метпідприємства заявили до відшкодування ПДВ в сумі 6,2 млрд грн. (На 1 серпня 2014года заборгованість з відшкодування ПДВ становила 2,8 млрд грн.)

Читайте також Українські металурги скоротили виплавку сталі на 24%

Як повідомляв УНІАН, металургійна галузь України за підсумками 2014 року збільшила збитки (від'ємний фінансовий результат до оподаткування) порівняно з 2013 роком на 84,4%, або на 10,3 млрд грн - до 22,5 млрд грн.