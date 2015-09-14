Держконцерн "Антонов" виходить із українсько-російського СП

Український державний концерн "Антонов" вийде зі спільного українсько-російського підприємства "ОАК Антонов".

Дане рішення закріплене розпорядженням Кабінету міністрів від 8 вересня 2015 р. № 920-р та опубліковано на сайті уряду.

"Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Державного авіабудівного концерну "Антонов" щодо виходу зазначеного концерну зі спільного російсько-українського підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю "ОАК-Антонов", - йдеться в розпорядженні.

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Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2010 року в Києві було підписано угоду про створення російсько-українського спільного підприємства ТОВ «ОАК - Антонов» між російською «Об'єднаною авіабудівною корпорацією» (ОАК) і українським Державним авіабудівним концерном «Антонов».

Спільне підприємство повинно було займатися питаннями координації діяльності підприємств концерну «Антонов» і ВАТ «Об'єднана авіабудівна корпорація» в напрямах закупівлі комплектуючих, виробництва, маркетингу і продажів, а також післяпродажного обслуговування спільної продукції та створення нових модифікацій літаків «Антонов».