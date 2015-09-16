Японська "Фуджикура" побудує завод у Львівській області

Японський виробник електрообладнання і автозапчастин «Фуджикура» інвестує 6 млн дол. у будівництво заводу в Яворівському районі Львівської області, заявив виконавчий директор компанії Ічіро Камада на брифінгу в Києві.

«Ми сподіваємося, що зможемо стати частиною відновлення економіки України і зростати разом», - сказав він.

За словами Камади, спочатку на підприємстві працюватиме 300 осіб з перспективою зростання чисельності штату до 3000 осіб.

При цьому японський виробник сподівається, що обіг підприємства вже в 2016 році становитиме 30-40 млн дол.

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус, присутній на прес-конференції, зазначив, що уряд надаватиме посильну допомогу інвесторам.

«Якщо у вас будуть якісь пропозиції або побажання, ви завжди можете до нас звертатися», - сказав він.

Також Абромавичус підкреслив, що Україна в перспективі може стати привабливою країною для розміщення виробництва з перспективою експорту до Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 червня ратифікувала угоду між Україною і Японією про сприяння і захист інвестицій.

За словами глави Мінекономрозвитку, в ході консультацій з японською стороною було визначено вразливі точки інвестиційного співробітництва, серед яких стан інвестиційного клімату в цілому, дерегулювання, простота ведення бізнесу і валютні ризики.

У травні минулого року японська «Фуджикура» повідомила, що має намір почати реалізацію проекту після підписання економічної частини угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом.