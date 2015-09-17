"Укроборонпром" хоче до кінця року поставити танки "Оплот" Таїланду

Чергову партію танків "Оплот", новітньої розробки української бронетанкової галузі, за контрактом із Таїландом буде виконано до 31 грудня 2015 року, повідомив в інтерв'ю УНІАН перший заступник генерального директора "Укроборонпрому" Сергій Пінькас.

"На сьогоднішній день гранична крапка за контрактом із Таїландом на поставку п'яти одиниць нами виконана. Наступна крапка – 31 грудня", - сказав він.

Пінькас також зазначив, що концерн має певні складності у виробництві цих танків.

"Не скажу, що з виробництвом "Оплотів" усе безхмарно й нескладно. Все дуже непросто. ... Я можу сказати, що кадрові призначення на бронетанковому заводі ім. Малишева говорять про те, що там було не все добре. Зараз ми на дуже велику партію танків закупили метал. Покращилася ситуація з постачанням комплектуючих. Одним словом, темпи, може, й не такі, як хотілося б, але давайте доживемо до кінця року, і ми дамо офіційну інформацію", - сказав Пінькас.

Читайте також"Укроборонпром" досяг рекорду у виробництві гармат

Як повідомляв УНІАН, на початку 2015 року керівництво "Укроборонпрому" заявило про плани випустити цього року 40 танків "Оплот", а в 2016 році вийти на рівень виробництва 100-120 одиниць в рік.

Пізніше, в червні цього року, керівництво "Укроборонпрому" за зрив виробничих планів звільнило керівника заводу ім. Малишева – виробника танків "Оплот". У концерні також повідомили, що "Укроборонпром" через нестачу власних потужностей для виробництва танків "Оплот" залучає приватні підприємства.

В 2011 році Україна підписала контракт із Таїландом на поставку 49 танків "Оплот" загальною вартістю близько 250 млн дол. Перша партія з 5 танків була поставлена наприкінці 2013 року. У червні 2015 року концерн виконав чергову поставку в Таїланд партії з 5 танків.

Керівництво "Укроборонпрому" неодноразово зазначало, що "Оплот" вигідніше експортувати, ніж використовувати в АТО, а отримані кошти дозволять модернізувати наявну на складах техніку.

Читайте також"Укроборонпром" передав ЗСУ партію відновлених після АТО танків "Булат"

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.

Повний текст інтерв'ю читайте на сайті "УНІАН-Економіка":

Читайте такожЗамглавы "Укроборонпрома": Американские "Джавелины" - киношный миф