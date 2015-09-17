"Укроборонпром" хоче до кінця року поставити танки "Оплот" Таїланду
У 2011 році Україна підписала контракт з Таїландом на поставку 49 танків "Оплот" загальною вартістю близько 250 мільйонів доларів.
Чергову партію танків "Оплот", новітньої розробки української бронетанкової галузі, за контрактом із Таїландом буде виконано до 31 грудня 2015 року, повідомив в інтерв'ю УНІАН перший заступник генерального директора "Укроборонпрому" Сергій Пінькас.
"На сьогоднішній день гранична крапка за контрактом із Таїландом на поставку п'яти одиниць нами виконана. Наступна крапка – 31 грудня", - сказав він.
Пінькас також зазначив, що концерн має певні складності у виробництві цих танків.
"Не скажу, що з виробництвом "Оплотів" усе безхмарно й нескладно. Все дуже непросто. ... Я можу сказати, що кадрові призначення на бронетанковому заводі ім. Малишева говорять про те, що там було не все добре. Зараз ми на дуже велику партію танків закупили метал. Покращилася ситуація з постачанням комплектуючих. Одним словом, темпи, може, й не такі, як хотілося б, але давайте доживемо до кінця року, і ми дамо офіційну інформацію", - сказав Пінькас.
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Як повідомляв УНІАН, на початку 2015 року керівництво "Укроборонпрому" заявило про плани випустити цього року 40 танків "Оплот", а в 2016 році вийти на рівень виробництва 100-120 одиниць в рік.
Пізніше, в червні цього року, керівництво "Укроборонпрому" за зрив виробничих планів звільнило керівника заводу ім. Малишева – виробника танків "Оплот". У концерні також повідомили, що "Укроборонпром" через нестачу власних потужностей для виробництва танків "Оплот" залучає приватні підприємства.
В 2011 році Україна підписала контракт із Таїландом на поставку 49 танків "Оплот" загальною вартістю близько 250 млн дол. Перша партія з 5 танків була поставлена наприкінці 2013 року. У червні 2015 року концерн виконав чергову поставку в Таїланд партії з 5 танків.
Керівництво "Укроборонпрому" неодноразово зазначало, що "Оплот" вигідніше експортувати, ніж використовувати в АТО, а отримані кошти дозволять модернізувати наявну на складах техніку.
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Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.
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