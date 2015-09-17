"Укроборонпром" налагодить виробництво корпусів для бронетранспортерів БТР-4

Державний концерн "Укроборонпром", який об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, налагодить власне виробництво корпусів для бронетранспортерів БТР-4, забракованих Іраком в 2013 році через тріщини в корпусах машин.

Про це повідомив в інтерв'ю УНІАН перший заступник генерального директора "Укроборонпрому" Сергій Пінькас.

"Корпус для нього виробляється на одному приватному заводі. Коли БТРів треба було невелику кількість запитань не було. Їх привозили, продавали. Ми підрахували, що вартість корпусів при власному виробництві буде в 2,5 рази меншою. Ми в експериментальному режимі на декількох заводах поставили стапеля та збираємо їх з металу, який пройшов усі випробування і зрозумілим якістю", - сказав Пінькас.

За його словами, техніка отримала ряд доопрацювань після більш ніж річного досвіду використання в бойових умовах в зоні АТО.

"Що стосується іракського контракту. На жаль, ми маємо реальну картинку - техніка поставлена і не їздить. Що сталося тепер – наша техніка перевірена у військових діях на сході України. Може виглядати цинічно, але з точки конкуренції – дуже важливо", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна підписала з Іраком контракт на півмільярда доларів на поставку 420 нових БТР-4. При огляді техніки іракська сторона повідомила про дефекти броні БТРів - в корпусах машин були виявлені тріщини. Через брак відвантаженої продукції і невиконання Україною взятих на себе зобов'язань було продано лише 88 бронемашин, частина повернута назад, а контракт розірваний. Вже пізніше, частина машин пішла в Судан, Індонезію і Таїланд, а ще частина залишилася в Україні.

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Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.

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