У Росії визнали загрозу українських санкцій: будуть скаржитися в Брюссель

10:54, 18 вересня 2015
Промисловість
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Обговорюється можливість надання підтримки потрапившим під українські санкції російським компаніям.

В России признали угрозу украинских санкций / Фото УНИАН

Міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв не виключив надання підтримки потрапившим під українські санкції компаніям в залежності від їх економічного становища, передає ТАСС.

"Надавати підтримку компаніям? Буде залежати від стану, в якому вони будуть знаходитися", - сказав він.

Читайте такожПорошенко підписав указ про введення санкцій проти РосіїУлюкаєв також заявив про намір підняти на майбутній у листопаді тристоронній зустрічі в Брюсселі питання розширення санкцій проти РФ.

Відповідаючи на питання про те, чи має намір міністр обговорити питання українських санкцій в ході тристоронньої міністерської зустрічі Росії, України та Євросоюзу, що має відбутися в листопаді в Брюсселі, Улюкаєв сказав: "Так, будемо. Тому що це ще один з недружніх кроків української сторони. За останній рік було прийнято понад 40 нормативно-правових актів різного рівня, які спрямовані проти російських інвесторів і російських компаній, що погіршують умови їх роботи".

Він нагадав, що Росія вже підготувала пакет заходів щодо запровадження продовольчого ембарго у відношенні товарів України з 1 січня 2016 року, коли має набути чинності угода про асоціацію України і ЄС. "Будемо розглядати й інші варіанти", - сказав Улюкаєв.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду 16 вересня, заявив, що Україна готова до російського продуктового ембарго й готова відповісти на заборону українського імпорту до РФ. При цьому Яценюк зазначив, що Україна дасть відповідь, якщо заборону на експорт української продукції на російський ринок буде введено урядом РФ.

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