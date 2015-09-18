Спад промвиробництва в Україні в серпні сповільнився до 5,8%

Спад промислового виробництва в Україні в серпні 2015 року порівняно з серпнем 2014 року сповільнився до 5,8% з 13,4%, зафіксованих місяцем раніше.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з липнем 2015 року в серпні зафіксовано падіння промвиробництва на 4,2%.

З початку року, за січень-серпень порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва склав 18%.

За інформацією Держстату, в серпні 2015 року зростання виробництва в річному вираженні, до серпня 2014 року, зафіксоване тільки у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - на 24,7%, комп'ютерів, електронної та оптичної продукції – на 22,3%, видобутку металевих руд – на 6,7%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 1%.

Зростання порівняно з попереднім місяцем у серпні зафіксований тільки у видобутку металевих руд – на 2,5%, видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 0,8%.

Найбільше падіння в річному вираженні зафіксоване у виготовленні виробів з дерева – на 15,1%, виробництві меблів та іншої продукції – на 14,3%, хімічної промисловості – на 13,9%.

Найбільше падіння порівняно з попереднім місяцем у серпні зафіксовано у виробництві електричного обладнання – на 13,9%, автотранспортних засобів – на 13,6%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в Україні в липні 2015 року порівняно з липнем 2014 року сповільнився до 13,4% до 18,1%, зафіксованих місяцем раніше. Порівняно з червнем 2015 року в липні зафіксовано зростання промвиробництва на 3,4%. З початку року, за січень-липень, порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва склав 19,5%.

2014 року порівняно з 2013 роком промвиробництво в Україні знизилося на 10,7%, в 2013 році – на 4,7%, в 2012 році – на 0,5%.