Російський "АвтоВАЗ" дожився до найбільшого скорочення в історії - буде звільнено 15 тисяч осіб

Найбільший автовиробник Росії "АвтоВАЗ"найближчими місяцями планує провести скорочення 15 000 співробітників. Це майже третина всього штату підприємства, на якому задіяно 49 000 осіб, повідомляє Новая Газета.

"Скорочення, за даними відомства, торкнуться й низки дочірніх компаній: чисельність працівників Волзького металургійного заводу (ВМЗ) зменшиться з 2 000 осіб до 400, а Іжевської майданчика — з 5 000 до 3 000. Повідомлення працівникам планується видавати вже в жовтні, а фактичні звільнення почнуться з нового року", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що жодних офіційних коментарів щодо цієї інформації наразі немає, а прес-служба Автовазу відмовилася від коментарів, пообіцявши розглянути лише письмовий запит.

У виданні повідомляють, що днями відбудуться зустрічі віце-президента "Автовазу" з персоналу та соціальної політики Тімура Бутова з міністром праці РФ Максимом Топіліним та президента компанії Бу Андерссона з віце-прем'єром Ольгою Голодець, де обговорять заходи підтримки працівників, яких звільняють. Швидше за все, мова піде про компенсаційні виплати.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня компанія "АвтоВАЗ" повідомляла про повне припинення виробництва автомобілів через проблеми з постачанням комплектуючих.