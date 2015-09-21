Мінекономрозвитку прогнозує падіння промисловості цього року на 13,5%-14%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує падіння промислового виробництва 2015 року на рівні 13,5%-14%.

Відповідна інформація міститься в прогнозі, опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

При цьому в міністерстві зазначають відновлення зростання видобувної промисловості (+6,7%), а також виробництва коксу і продуктів нафтопереробки в серпні (+24,7%).

Серед негативних тенденцій у серпні домінує зупинка виробництва легкових автомобілів (вперше з 2008 року), а також падіння у харчовій промисловості через нестачу сировини.

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Як повідомляв УНІАН, спад промислового виробництва в Україні в серпні 2015 року порівняно з серпнем 2014 року сповільнився до 5,8% з 13,4%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, протягом січня-серпня порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва склав 18%.