Apple має намір створити власний електромобіль у 2019 році

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, фахівці компанії приблизно протягом року проводили дослідження щодо того, чи є достатні можливості для початку виробництва таких транспортних засобів, а також буде це рентабельно. Вони, зокрема, провели консультації з чиновниками в штаті Каліфорнія.

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У підсумку в Apple вирішили в три рази збільшити штат співробітників підрозділу, що займається створенням електромобіля, раніше їх було 600. Даний проект отримав назву "Титан". Корпорація також прийняла на роботу експертів з проектування безпілотних транспортних засобів, проте, як пояснили джерела видання, планів створення відразу саме таких машин, які здатні рухатися без водія, поки немає.

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"Дані наміри Apple говорять про те, що компанія бачить можливість стати гравцем в сфері автомобільної промисловості, використавши для випуску транспортних засобів нового покоління ті навички, які були відточені при виробництві смартфонів iPhone, в тому числі виготовлення акумуляторів, сенсорів, забезпечення взаємодії програмних і апаратних коштів", - констатує видання.

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Видання також зазначає, що Apple, ймовірно, спробує об'єднати зусилля автомобільних компаній, яке саме, поки не уточнюється. За оцінками Wall Street Journal, до 2019 року Apple, швидше за все, створить прототип свого електромобіля, однак ще не буде готова представити споживачам завершений, пройшовший всі стадії випробувань кінцевий продукт.

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Раніше УНІАН повідомляв, що компанія Apple планує почати виробництво електромобіля в 2020 році. Компанія задіяла кілька сотень співробітників для створення електричного транспортного засобу під брендом Apple. При цьому компанія може продовжити терміни розробки проекту або відмовитися від реалізації, якщо керівництво Apple виявиться невдоволеним прогресом.