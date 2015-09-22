Кабмін прийняв відставку глави "Укравтодору" і звільнив гендиректора "Антонова"

Кабінет міністрів України прийняв відставку глави Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Сергія Підгайного. Про це йдеться в урядовому розпорядженні №958.

«Звільнити Підгайного Сергія Григоровича з посади глави Державного агентства автомобільних доріг України за власним бажанням», - сказано в документі.

16 вересня Підгайний подав у відставку за власним бажанням, тому що «втомився боротися з системою" і "втомився від засудження з боку громадськості за бездіяльність", повідомили в "Укравтодорі".

Читайте такожВартість нової України: 97 мільярдів доларів на 10 років будівництваКабмін призначив Підгайного главою "Укравтодору" 4 червня 2014 року.

У цьому році Міністерство інфраструктури розпочало процес децентралізації системи управління дорожнім господарством, що передбачає передачу доріг місцевого значення в управління місцевим органам влади. Крім того, міністерство має намір позбавити "Укравтодор" функцій виконавця і контролера, залишивши йому лише повноваження виступати замовником будівництва дороги.

Крім того, Кабінет міністрів України звільнив генерального директора Державного авіабудівного концерну «Антонов» Василя Бєлінського. Як зазначається в урядовому розпорядженні №963, причиною звільнення став пенсійний вік службовця.

«Звільнити Бєлінського Василя Васильовича з посади генерального директора Державного авіабудівного концерну «Антонов» за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію», - сказано в документі.

Раніше Кабмін вивів ДП «Антонов» зі складу спільного українсько-російського підприємства "ОАК-Антонов", створеного в 2010 році.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225. В даний час входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

У червні поточного року керівництво "Укроборонпрому" звільнило Дмитра Ківу з посади президента - генерального конструктора "Антонова", призначивши замість нього виконуючим обов'язки президента підприємства Михайла Гвоздєва. У той же час, за Ківою залишили повноваження генконструктора "Антонова". Також в червні «Укроборонпром» призначив першим віце-президентом "Антонова" Олександра Коцюбу, а віце-президентом з питань фінансово-економічної діяльності - Андрія Тарасюка.