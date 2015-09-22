Найбільші компанії Казахстану просять ввести ембарго на товари з Росії - ЗМІ

У Казахстані збираються ввести ембарго на товари з Росії, передає ZAKON.KZ.

За даними джерела КазТАГ, в число товарів, яким будуть побудовані торгові бар'єри, увійдуть автомобілі, склотара, акумулятори, м'ясо птиці, яйця, борошно та макарони, соки і напої, хвилястий шифер, кабелі і проводи, дріжджі, олія та жири, патока, кондитерські вироби, мастильні матеріали, залізничне лиття, охолоджуюча рідина.

Читайте такожУ Казахстані курс нацвалюти б'є антирекорди: обмінники призупиняли роботуТак, стало відомо, що автоскладальні підприємства – АТ «Азія Авто» і Асоціація казахстанського автомобільного бізнесу, глава якої Андрій Лаврентьєв очолює костанайський автоскладальний завод, лобіюють у Міністерстві з інвестицій та розвитку надання їм виключного права на ввезення з Російської Федерації автомобілів для продажу через дилерські мережі.

У свою чергу ТОВ «ЄвроКристал» і АТ «Скляна компанія САФ» просять державу встановити квоти на ввезення склотари з Росії, ввести екозбір на склотару в розмірі Т7-8 за одну умовну пляшку. Також ці компанії просять державу здійснювати ввезення склотари на територію Казахстану тільки на основі підтвердження цільового призначення товару, що ввозиться для виробництва напоїв.

ТОВ «Кайнар-АКБ», що випускає акумулятори в Талдикоргані, просить встановити квоти на ввезення продукції конкурентів з Росії. В якості однієї з основних заходів по видавлювання російської продукції пропонується посилити контроль за ввезеними та реалізованими в Казахстані акумуляторами на предмет відповідності технічним регламентам.

Між тим, ТОО «Ордабаси кус», ТОВ «Capital Projects Ltd», ТОВ «Акнар ПФ», ТОВ «Алатау-кус», АТ «Коктас-Актобе», АТ «Північ Птиця» вимагають встановити заборону на ввезення м'яса птиці з Російської Федерації методом ветеринарних заходів і обмежити імпорт нібито для захисту прав споживачів. Те ж саме і такими ж методами просять зробити виробники курячих яєць, додатково ввівши квоти на ввезення яєць з Росії в кількості 500 млн штук.

Будівельна арматура також потрапить під заборону через прохання сталевого магната Лакшмі Міттала і його темиртауского заводу, який останнім часом не вилазить зі скандалів. До його вимог приєдналися компанії мільярдера Рашида Сарсенова – ТОО «KSP Steel» і компанії ТОО «Ferrum-Vtor». Вони хочуть встановити заборону або ввести квоти на ввезення будівельної арматури з Росії. Більш того, ці компанії вимагають від держави зобов'язати генеральних субпідрядників при будівництві будівель і споруд здійснювати закупівлі товарів тільки їх виробництва. Аналогічні вимоги виставили АТ «Казенегрокабель», ТОВ «Електрокомплект-1» щодо кабельно-провідникової продукції.

Як повідомило джерело КазТАГ, держава вже пішла на поводу у автоскладальників, дозволивши тільки їм ввезення авто з Росії, послабивши тим самим малий і середній бізнес, який займався паралельним ввезенням нових авто з країн ЄАЕС. Можна зрозуміти загороджувальні заходи у відношенні товарів першої необхідності, які втрачають прибутки через форс-мажорні обставини, коли їм допомагає держава, але не зрозуміло, коли така допомога йде компаніям мільярдерів. Виходить, що у своєму бізнес-плані вони сподіваються на підтримку держави, а не на маркетингові та інші конкурентні переваги.