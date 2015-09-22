Канадська Bombardier хоче виробляти залізничну техніку в Україні

Канадська машинобудівна компанія Bombardier висловила зацікавленість у створенні потужностей в Україні, зокрема, з виробництва залізничної техніки, повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"Я зустрічався з компанією Bombardier, з якої обговорювали потенційне питання їх заходу в Україну", - повідомив Пивоварський на зустрічі з журналістами 21 вересня.

За словами глави Мінінфраструктури, компанія зацікавлена у створенні спільного підприємства з українськими виробниками залізничної тяги або купівлю занедбаного заводського приміщення.

"Їм цікавіше СП або занедбаний завод, з нуля будувати дуже дорого і по часу довго", - зазначив Пивоварський.

При цьому глава транспортного відомства підкреслив, що в Україні існує гостра необхідність оновлення локомотивної тяги.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року канадська компанія Bombardier у зв'язку зі складною економічною ситуацією в Росії через введення санкцій Євросоюзу та США призупинила початок реалізації проекту по масовому виробництву літаків Q400 в цій країні, хоча раніше Bombardier спільно з держкорпорацією "Ростех" планували з 2015 року розпочати фінальну збірку повітряного судна Q400 в Росії і поставити цей процес на потік.

29 травня Міністерство інфраструктури оприлюднило на своєму сайті в новій редакції законопроект "Про залізничний транспорт", який, за очікуваннями міністра Пивоварського, буде схвалений Верховною Радою до кінця цього року.

Пункт документа про допуск приватних перевізників на ж/д ринок викликав бурхливе обговорення серед громадськості та учасників ринку. Так, деякі експерти вважають, що відкриття ринку залізничних вантажних перевезень для приватних перевізників, зокрема, надання їм доступу до локомотивної тяги на правах операторів інфраструктури, може позбавити національного перевізника пасажирів і вантажів в Україні – Державну адміністрацію залізничного транспорту ("Укрзалізниця") основної частини доходу, оскільки приватні перевізники будуть курсувати тільки рентабельним маршрутами.

Довідка УНІАН. Компанія Bombardier є найбільшим у світі виробником залізничної техніки і одним з найбільших у світі виробником цивільних літаків.