Глава Volkswagen подасть у відставку на тлі скандалу про підробку даних

Головний виконавчий директор Volkswagen AG Мартін Вінтеркорн покине свій пост 25 вересня і буде замінений президентом компанії Маттіасом Мюллером, повідомляє Газета.ru з посиланням на німецьке видання der Tagesspiegel.

За даними видання, президія наглядової ради автокомпанії збереться в середу.

Volkswagen офіційно не коментує цю інформацію.

Між тим на початку вересня президія рекомендувала продовжити контракт з Вінтеркорном до кінця 2018 року. Голосування призначене на 25 вересня.

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