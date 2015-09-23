Volkswagen через скандал збирає термінову нараду

Раніше компанія визнала, що цей пристрій встановлено як мінімум в 11 млн машин, передає Бі-бі-сі. За повідомленнями з Німеччини, президент Volkswagen Мартін Вінтеркорн втратив довіру і підтримку ключових інвесторів.

Читайте такожСкандал навколо Volkswagen зачепив 11 мільйонів автомобілів по всьому світу

Мартін Вінтеркорн вже двічі вибачився за масову установку цієї апаратури на машини його компанії.

У понеділок акції Volkswagen впали на 20% після того, як американське агентство з охорони навколишнього середовища повідомило про виявлені в автомобілях Audi A3, Jetta, Beetle, Golf і Passat пристрої, що вмикають фільтри під час проходження тестів на вміст шкідливих речовин у вихлопних газах і вимикають їх при звичайній експлуатації.

Американська влада зобов'язала Volkswagen відкликати майже півмільйона своїх автомобілів у США, що обійдеться компанії у велику суму.

За кожен проданий автомобіль, що не відповідає законодавству про чистоту повітря, Volkswagen повинен буде виплатити штраф до $37 500. З 2008 року було продано 482 тис. автомобілів цих модифікацій, тому в перспективі штрафні санкції можуть досягти мільярдів доларів.

Кілька інших країн також оголосили, що приступлять до розслідування цієї справи.

На тлі цього скандалу інший німецький автовиробник BMW повідомив про відкликання понад 55 тис. автомобілів, проданих в Південній Кореї, йдеться в заяві міністерства транспорту країни. Причина відкликання - дефект газорозподільного механізму 24 моделях машин марок BMW і дочірньої компанії Mini.

Крім BMW відкликати автомобілі будуть змушені корейські імпортери автомобілів Volvo і мотоциклів Harley Davidson.