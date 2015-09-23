Активність у промисловості Китаю показала мінімум за 6,5 років

Попередній показник індексу ділової активності PMI в промисловому секторі економіки Китаю у вересні показав мінімум за останні 78 місяців, склавши 47 пунктів, йдеться в незалежному дослідженні ділового видання Caixin, повідомляє Прайм.

Попередні дані виявилися нижчими за очікування аналітиків, які прогнозували PMI на рівні 47,5 пункту. Крім того, значення виявилося і нижче остаточного показника серпня, який становив 47,3 пункту. Значення вище 50 пунктів свідчить про зростання економіки, нижче - спад.

Читайте такожMoody's прогнозує зниження виручки більшості компаній Китаю

"Головна причина ослаблення промисловості пов'язана з попередніми зміненими факторами зовнішнього попиту та цінами", - вважає головний економіст і керівник дослідження Caixin Insight Group Хе Фань.

"Фінансові витрати в серпні скоротилися, що говорить про великі зусилля уряду на фінансовому фронті", - зазначає він.

Остаточний показник PMI за вересень буде опублікований 1 жовтня.