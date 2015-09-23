Американці допоможуть модернізувати "Хаммери" для українських військових

Державний концерн «Укроборонпром», що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, підписав договір з американською компанією «Textron» щодо модернізації машин HMMWVs «Хамві» для українських військових.

Як повідомила прес-служба концерну, підписання договору відбулося в рамках міжнародної виставки «Зброя та безпека-2015» у Києві 22 вересня.

"Згідно з домовленостями, підприємства «Укроборонпрому» будуть співпрацювати з американською компанією «Textron» у сфері виробництва важкої броньованої техніки. Зокрема, відбулися переговори щодо глибокої модернізації машин HMMWVs «Хамві» саме для української армії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в прес-службі також повідомили, що під час виставки була досягнута домовленість про співпрацю між ДП «Антонов», що входить до складу концерну «Укроборонпром», і польською компанією «WB Electronics». Згідно з підписаним меморандумом, Україна буде використовувати технології польської компанії в розробці нового тактичного безпілотного авіаційного комплексу для ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня в Україну прибула партія з 10 військових автомобілів "Хаммер", наданих в якості військової підтримки з боку США, а пізніше, в липні, прибула ще одна партія з 100 автомобілів.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні головних підприємств ОПК України.