Німці можуть побудувати завод з виробництва автозапчастин у Житомирі

Німецький бізнес анонсував можливість інвестицій у будівництво заводу з виробництва автомобільних компонентів у Житомирі, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на зустріч представників Делегації німецької економіки в Україні з керівництвом міністерства.

Згідно з повідомленням, німецька делегація відзначила наявність явних успіхів у полегшенні умов ведення бізнесу, а також висловила сподівання на успішне проведення Німецько-українського бізнес-форуму.

«Це дуже хороший сигнал. Ми сподіваємося, що бізнес-форум буде додатковим імпульсом для розширення німецького бізнесу в Україні», - цитує прес-служба міністерства представника Делегації німецької економіки в Україні Олександра Маркуса.

Як повідомляв УНІАН, японський виробник електрообладнання та автозапчастин «Фуджикура» інвестує 6 млн дол. у будівництво заводу в Яворівському районі Львівської області.

Німецько-український інвестиційний форум, проведення якого наприкінці квітня запропонувала уряду України канцлер Німеччини Ангела Меркель, відбудеться 23 жовтня в Берліні.