Падіння виробництва в базових галузях України сповільнилося - Нацбанк

Національний банк України зазначає подальше уповільнення зниження індексу виробництва базових галузей в Україні, оскільки падіння показника за підсумками серпня 2015 року сповільнилося до 6,9% в річному вимірі після 8,4% у липні.

Як повідомляється на сайті НБУ, уповільнення спаду індексу обумовлено різким скороченням темпів зниження обсягів промислового виробництва - до 5,8% в річному вимірі з 13,4% у липні. За оцінками регулятора, вагомим чинником став ефект бази порівняння, оскільки в серпні 2014 року було істотне скорочення промислового випуску, викликаний зупинкою значної кількості підприємств в умовах розгортання конфлікту на сході країни.

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Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в Україні в серпні 2015 року порівняно з серпнем 2014 року сповільнилося до 5,8% з 13,4%, зафіксованих місяцем раніше.

Порівняно з липнем 2015 року в серпні зафіксовано падіння промвиробництва на 4,2%.

З початку року, за січень-серпень порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва склав 18%.