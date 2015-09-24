Boeing підписав з китайцями рекордний контракт на $38 мільярдів
10:03, 24 вересня 2015Промисловість
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Угода була укладена під час візиту голови КНР Сі Цзіньпіна в США
Boeing поставить 300 літаків групі китайських компаній / patrasevents.gr
Група китайських компаній уклала угоду з авіабудівною корпорацією Boeing про постачання 300 літаків на суму $38 млрд.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Reuters.
За інформацією агентства, угода була укладена під час візиту голови КНР Сі Цзіньпіна в США.
В останні роки китайські авіаперевізники розміщують велику кількість замовлень на купівлю літаків Boeing і Airbus.
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У 2014 році компанія China Eastern Airlines оголосила конкурс на поставку 80 літаків Boeing 737 вартістю $7,4 млрд.
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