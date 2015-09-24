Boeing підписав з китайцями рекордний контракт на $38 мільярдів

Група китайських компаній уклала угоду з авіабудівною корпорацією Boeing про постачання 300 літаків на суму $38 млрд.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Reuters.

За інформацією агентства, угода була укладена під час візиту голови КНР Сі Цзіньпіна в США.

В останні роки китайські авіаперевізники розміщують велику кількість замовлень на купівлю літаків Boeing і Airbus.

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У 2014 році компанія China Eastern Airlines оголосила конкурс на поставку 80 літаків Boeing 737 вартістю $7,4 млрд.