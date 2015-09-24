Міненерго обговорює нову угоду про розподіл продукції з Vanco Prykerchenska

Міністерство енергетики та вугільної промисловості обговорює нову угоду про розподіл продукції з компанією Vanco Prykerchenska, яка отримала право на видобуток вуглеводнів на шельфі Чорного моря в межах Прикерченської нафтогазоносної ділянки та одним із засновників якої є компанія ДТЕК Ріната Ахметова.

Про це заявив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Діденко, виступаючи в середу на парламентських слуханнях "Угоди про розподіл продукції як механізм залучення інвестицій".

"На сьогодні міністерство разом з іноземними партнерами по цьому проекту (Vanco Prykerchenska – УНІАН) напрацьовує новий текст угоди", - сказав Діденко.

"У нас є чітке розуміння, куди треба рухатися", - додав він, проте не став уточнювати деталей передбачуваних змін в угоду про розподіл продукції.

У компанії ДТЕК Ріната Ахметова підтвердили, що компанія планує підписати угоду про розподіл продукції у новій редакції.

"На даний момент документ (Угода про розподіл продукції – УНІАН) проходить узгодження у міністерствах. Після цього можна буде більш детально зупинитися на питанні про подальших діях, - повідомила прес-служба, нагадавши при цьому, що на сьогоднішній день між акціонерами Vanco Prykerchenska та Україною підписано мирову угоду і вона підтверджена в Стокгольмському арбітражі та українських судах.

"Вона передбачає внесення певних змін на узгоджених умовах угоди про розподіл продукції (УРП). Крім того, за останні роки дуже сильно змінилося законодавство щодо УРП", - уточнила прес-служба.

Разом з тим, прес-служба категорично відмовилася повідомити інформацію про нинішній склад акціонерів Vanco Prykerchenska, хоча раніше на корпоративному сайті ДТЕК повідомлялося, що власниками Vanco Prykerchenska з рівною пайовою участю (по 25%) є Vanco Int., ДТЕК, Shadowlight Investments Limited російського бізнесмена Євгена Новицького, а також зареєстрована в Австрії компанія Integrum Technologies Limited.

На початку 2013 року ДТЕК у повідомленнях на Лондонській біржі поінформував кредиторів про те, що в кінці листопада 2012 року компанія збільшила частку в Vanco Prykerchenska з 25% до понад 50%, заплативши за цей пакет протягом 2012-2014 років 326 мільйонів гривень.

ДТЕК не повідомив, у кого викупив 25% акцій, однак на корпоративному сайті групи зараз сказано, що партнерами ДТЕК на розробку Прикерченського ділянки Чорного моря залишаються дві компанії - Shadowlight Investments Ltd та Integrum Technologies Ltd.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні 2006 року уряд екс-президента України Віктора Януковича надав право видобувати вуглеводні на шельфі Чорного моря в межах Прикерченської нафтогазоносної ділянки компанії Vanco International, "дочці" американської Vanco Energy Company.

Однак у жовтні 2007 року Vanco Int. несподівано переуступила права та обов'язки за УРП компанії Vanco Prykerchenska, створеній за два місяці до цього.

У 2008 році уряд Тимошенко вирішив розірвати угоду з компанією Vanco Prykerchenska, вважаючи, що процедура переуступки спеціального дозволу не відповідає кваліфікаційним умовам, а сама компанія не має ні досвіду, ні фінансового забезпечення.

Крім того, Тимошенко неодноразово заявляла, що засновниками Vanco Prykerchenska, крім близького до "Газпрому" російського бізнесмена Євгена Новицького, є Рінат Ахметов і Дмитро Фірташ.

У відповідь на дії Кабміну Тимошенко Vanco Prykerchenska в 2008 році подала позов до Стокгольмського арбітражу.

Розгляд справи тривав декілька років, проте з приходом Януковича до влади в 2010 році Україна вирішила підписати з Vanco Prykerchenska мирову угоду.

У травні 2015 року російські ЗМІ повідомили, що співвласники "Лукойлу" Вагіт Алєкперов та Леонід Федун володіють ще одним нафтовим бізнесом — американською компанією Panatlantic Exploration, яка раніше називалася Vanco Energy.

За їх даними, Алєкперов та Федун купили Vanco Energy в 2010 році, коли нафтова компанія переживала фінансові труднощі.

На корпоративному сайті Panatlantic Exploration сказано, що компанія досі бере участь у проекті з видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря в межах Прикерченської нафтогазоносної ділянки.