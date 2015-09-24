Volkswagen зізнався у махінаціях на європейському ринку

Міністр транспорту Німеччини Александер Добріндт заявив, що концерн визнав провину і висловив готовність до співпраці з владою на час розслідування, передає Бі-бі-сі.

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Кількість машин, на які концерн імовірно встановив пристрій, занижаючий обсяг шкідливих викидів в атмосферу, оцінюється в 11 млн. При цьому поки не відомо, скільки з них знаходиться в Європі.

Міністр також пообіцяв провести нові тести. За словами Добріндта, тепер експертизи будуть проводитися не в лабораторіях, а прямо на дорозі, що суттєво ускладнить шахрайство.

Глава німецького мінтрансу додав, що вибірковим тестам буде піддана не тільки продукція Volkswagen, але і машини, виготовлені іншими німецькими автовиробниками.

Американське агентство з охорони навколишнього середовища раніше виявило в автомобілях Audi A3, Jetta, Beetle, Golf і Passat пристрій, який під час проходження тестів на вміст шкідливих речовин у вихлопі включає спеціальні фільтри, а при звичайній експлуатації вимикає їх.

Очікується, що штрафи за поставку на ринок машин з програмним забезпеченням, яке дурило споживачів, складуть до $18 млрд. На тлі скандалу голова правління Volkswagen Мартін Вінтеркорн подав у відставку.