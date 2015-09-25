Кримчани написали листа Обамі: скаржаться на життя і просять зняти санкції

Жителі окупованого Росією Криму написали листа президентові США Бараку Обамі, в якому скаржаться на життя і просять зняти санкції, передають "Новини Криму".

Петиція опублікована на сайті Білого Дому.

Згідно санкцій США щодо анексованого Криму, американцям забороняється інвестувати у півострів. Крім того, забороняється ввезення/вивезення в Сполучені Штати, прямо або опосередковано, будь-яких товарів, послуг або технологій з півострова.

Читайте також"Крымнаш": коли настане кінець світу «Дійсно Севастополь і Крим є досить орієнтованими на експорт. Завдяки закону наш регіон помирає в даний час. Ми впевнені, що це порушує наше право на життя», – зазначають автори петиції.

Петиція повинна набрати майже 100 тис. підписів для того, щоб її розглянули у Вашингтоні.