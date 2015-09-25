Скандал навколо Volkswagen обвалив ціни на платину

Ціна на платину 24 вересня становила $942 за унцію, це близько до семирічного мінімуму. Одночасно ціна унції паладію піднялася з $621 до $643. Аналітики пояснюють цей рух цін скандалом з Volkswagen.

Близько 44% видобутої у світі платини автовиробники використовують у системах вихлопу автомобілів, пише Bloomberg. Таким чином, екологічний скандал навколо Volkswagen може негативно позначитися на ціні металу через зниження попиту на дизельні двигуни, повідомили агентству аналітики Mitsubishi і Deutsche Bank, передає РБК.

Падіння цін на платину почалося в липні 2015 року у зв'язку з погіршенням ситуації на товарних ринках: тоді ціна на метал опустилася нижче $1000 за унцію.

Використання платини в промисловості істотно скоротиться, якщо споживачі переорієнтуються на машини, що працюють на бензині, у виробництві компонентів яких потрібно більше паладію, вважають аналітики ABN Amro Bank.