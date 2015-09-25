Volkswagen опублікує список всіх автомобілів з несправним

Німецький автоконцерн Volkswagen в п'ятницю опублікує список всіх автомобілів, які були обладнані програмним забезпеченням, яке занижало реальні показники шкідливих викидів, повідомляє Прайм.

"Звинувачення проти Volkswagen висунули в США. Американський уряд зобов'язав концерн відкликати 482 тисячі легкових автомобілів марок Volkswagen та Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках. Компанії також може загрожувати штраф у розмірі до 18,075 мільярда доларів", - говориться у повідомленні.

Згідно інформації Volkswagen, фальсифікації екологічних тестів на вміст шкідливих речовин у вихлопних газах автомобілів стосуються до 11 мільйонів авто в усьому світі. За даними агентства, до цього списку належать автомобілі з двигуном типу EA 189. У списку, який буде опубліковано, німецький автоконцерн також наведе інформацію стосовно того, де були продані дані автомобілі.

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