Два хімзаводи Фірташа відновили роботу після 4 місяців простою

Група компаній Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа, яка зобов'язалася до кінця січня 2016 року погасити майже 3 мільярди гривень боргу за газ перед НАК "Нафтогаз України", після чотирьох місяців простою відновлює виробництво великих хімпідприємств – черкаського "Азоту" та "Рівнеазоту", повідомляє прес-служба Ostchem.

"Два підприємства Ostchem - "Рівнеазот та "Азот" - почали процес запуску виробництв", - зазначили в компанії.

Також у повідомленні наводяться слова першого заступника генерального директора Ostchem Олега Кікта, який сказав, що компанія врегулювала всі фінансові питання з боргами перед держкомпаніями "Газ України" і НАК "Нафтогаз України". Сторонами підписано 16 мирових угод, борги конвертовані, а суди, затвердивши відповідні світові угоди, підтвердили їхню легальність.

"Це означає, що відносини заводів Ostchem з ДК "Газ України" і НАК "Нафтогаз України" врегульовані. Газ, що належить заводам, розблоковано, газопостачання заводів відновлено", - додав Кікта.

При цьому в компанії зазначили, що готові повністю виконати всі заявки на поставку мінеральних добрив. За прогнозами Ostchem, обсяг споживання українського агросектору в 2015 і 2016 роках складе близько 0,8-0,9 мільйона тонн азотних добрив на рік, з яких 30% використовується під час осінньої посівної.

У той же час Ostchem наразі не планує відновлення роботи хімпідприємств, що знаходяться на сході країни.

"Концерн "Стирол" і Сєверодонецький "Азот", які входять до Ostchem, можуть почати роботу виключно після закінчення АТО і створення безпечних умов праці, - підкреслив Кікта.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня поточного року Кабінет міністрів звернувся в суд з вимогою заарештувати 500 мільйонів кубометрів газу вартістю 4,3 мільярда гривень, що належать холдингу Osthem. Звернення було ініційоване за результатами розслідування Генеральною прокуратурою змови представників Ostchem і посадових осіб НАК "Нафтогаз України".

У відповідь в кінці травня Group DF заявила про тиск влади України на роботу групи і заявила, що зупинить два заводи з виробництва добрив.

16 вересня держкомпанії "Нафтогаз", "Газ України" і Ostchem підписали світові угоди, згідно з якими остання зобов'язалася до кінця січня 2016 року погасити майже 3 мільярди гривень боргу за газ перед держкомпаніями. Зазначена сума боргу групи Ostchem включає штрафні санкції та інші нарахування, передбачені законодавством України,

24 вересня "Нафтогаз" отримав перший платіж в сумі 385 мільйонів гривень згідно з затвердженим графіком. Після цього постачання газу хімічним підприємствам групи були розблоковані.

Міністерство внутрішніх справ заарештувало вже 86 об'єктів групи компаній Дмитра Фірташа Ostchem.

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Довідка УНІАН. "Рівнеазот" є єдиним виробником мінеральних добрив та адипінової кислоти в західних регіонах України. Підприємство випускає аміачну селітру, рідкий аміак, аміак водний технічний, адипінову кислоту, рідкий азот, кисень в балонах, рідку вуглекислоту, циклогексанон, кисень технічний, сухий лід, рідкий азот та інше.

Черкаський "Азот" – одне з найбільших українських хімічних підприємств України, що спеціалізується на виробництві мінеральних азотних добрив.

Обидва підприємства входять до холдингу Ostchem, який в свою чергу є підрозділом міжнародної групи компаній Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа.

Структури Фірташа контролюють більше 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств.