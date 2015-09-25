Після скандалу Volkswagen призначив нового гендиректора

Маттіас Мюллер змінить на посаді голови правління автоконцерну Мартіна Вінтеркорна, який подав у відставку через скандал із заниженням показників шкідливих викидів в атмосферу у деяких дизельних моделей, передає Бі-бі-сі.

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За оцінками, порушення можуть стосуватися 11 млн автомобілів, а штрафи за поставку на ринок "фольксвагенів" з програмним забезпеченням, яке надавало невірні дані, складуть до $18 млрд.

Американське агентство з охорони навколишнього середовища виявило в автомобілях Audi A3, Jetta, Beetle, Golf і Passat пристрій, який включає фільтри під час проходження тестів на вміст шкідливих речовин у вихлопних газах і вимикає їх при звичайній експлуатації.

Таким чином, реальні шкідливі викиди автомобілів Volkswagen з дизельними двигунами виявилися набагато вищі, ніж показували результати тестів.

У понеділок акції Volkswagen подешевшали майже на третину, а низка німецьких політиків заявила, що під загрозою репутація не тільки концерну, але і всієї Німеччини.

Керівництво автогіганта визнало свою провину в ситуації і пообіцяло забезпечити максимально прозоре розслідування обставин справи.