Після скандалу Volkswagen призначив нового гендиректора
Новим генеральним директором німецького автомобільного концерну Volkswagen призначений Маттіас Мюллер, який до цього очолював підрозділ Porsche.
Маттіас Мюллер змінить на посаді голови правління автоконцерну Мартіна Вінтеркорна, який подав у відставку через скандал із заниженням показників шкідливих викидів в атмосферу у деяких дизельних моделей, передає Бі-бі-сі.
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За оцінками, порушення можуть стосуватися 11 млн автомобілів, а штрафи за поставку на ринок "фольксвагенів" з програмним забезпеченням, яке надавало невірні дані, складуть до $18 млрд.
Американське агентство з охорони навколишнього середовища виявило в автомобілях Audi A3, Jetta, Beetle, Golf і Passat пристрій, який включає фільтри під час проходження тестів на вміст шкідливих речовин у вихлопних газах і вимикає їх при звичайній експлуатації.
Таким чином, реальні шкідливі викиди автомобілів Volkswagen з дизельними двигунами виявилися набагато вищі, ніж показували результати тестів.
У понеділок акції Volkswagen подешевшали майже на третину, а низка німецьких політиків заявила, що під загрозою репутація не тільки концерну, але і всієї Німеччини.
Керівництво автогіганта визнало свою провину в ситуації і пообіцяло забезпечити максимально прозоре розслідування обставин справи.